بالفيديو.. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "ابن عمي"

طرح الفنان محمد شاهين أحدث أغانيه بعنوان "ابن عمي"ن عبر قناة ام تاتش للانتاج الفني الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،

وهي من كلمات و ألحان عزيز شفعي، و توزيع أمير محروس.

يذكر أن الفنان محمد شاهين طرح سابقاً كليب بعنوان "إحنا الجدعان"، وهو من كلمات وليد رياض، و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق، وإخراج إسلام الفولى.

Advertisements