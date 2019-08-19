بالفيديو.. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه "ابن عمي"

طرح الفنان محمد شاهين أحدث أغانيه بعنوان "ابن عمي"ن عبر قناة ام تاتش للانتاج الفني الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،وهي من كلمات و ألحان عزيز شفعي، و توزيع أمير محروس.
يذكر أن الفنان محمد شاهين طرح سابقاً كليب بعنوان "إحنا الجدعان"، وهو من كلمات وليد رياض، و ألحان عصام إسماعيل، و توزيع زيزو فاروق، وإخراج إسلام الفولى.
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