موعد طرح أولى أغاني ألبوم محمد محي الجديد

يستعد الفنان محمد محي لطرح أولى أغاني ألبومه القادم بعنوان "قضية"، وهي من كلمات الراحل رضا أمين، و ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، من المقرر أن يتم طرحها قريباً.

ولم يتم الكشف عن أسم الألبوم حتى الآن، وهو يضم 18 أغنية، ومن أبرز أغاني الألبوم: "قضية، هربت، أخبار الحبايب، يوم جديد، ورقة وقلم،

أحلى الناس، قدامى واحد، بتاع زمان، بعدنا، ماتسألوهاش".

يذكر أن الفنان محمد محي طرح سابقاً أغنية بعنوان "الخوف من اللي جاي"، وهي من كلمات أحمد السيد هلال، و ألحان وليد سالم، و توزيع فهد.

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