شاهد.. فرحة نجوم الفن بفوز منتخب الناشئين بكأس العالم لكرة اليد

احتفل نجوم الفن بفوز المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد بكأس العالم، وذلك بعد تغلبه على نظيره الألمانى فى المباراة النهائية بنتيجة 32- 28، فى البطولة التى أقيمت على أراضى مقدونيا.

وجاء في أول القائمة النجم عمرو دياب، عبر موقع التدوينات "تويتر"، قائلاً: "ألف مبروك رجالة منتخبنا شرفتونا يا أبطال كأس العالم كرة اليد".

ونشر الفنان خالد سليم صورة لمنتخب كرة اليد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "مبروك لمنتخبنا الوطني التتويج بطلاً للعالم للناشئين لكرة اليد

".

وأعرب الإعلامي شريف مدكور عن سعادته بفوز المنتخب المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "رجاله رجاله رجاله..فخر مصر".

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بينما احتفل الفنان مصطفى خاطر مع جمهوره، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الف مبروك الانجاز الكبير لفريق كرة اليد للناشئين وتحقيق كاس العالم .الشكر كل الشكر لأتحاد كرة اليد الذي حصل علي برونزية كأس

".

ونشرت الفنانة رانيا يوسف نتيجة فوز المنتخب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "مبروك منتخب مصر بطل العالم لناشئي اليد، رفعتوا راسنا".

وجاء في آخر القائمة المستشار تركي أل شيخ، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب".