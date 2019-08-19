خاص الفن- هبة مجدي تستغل توقف عرض "الملك لير" لهذا السببخاص الفن – نادين تحسين بيك.. هل تعتذر عن...

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة ​هبة مجدي​ أنها قررت استغلال توقف عرض مسرحية الملك لير" لمدة 10 أيام للحصول على اجازة للمرة الأولى منذ عيد الفطر الماضي حيث انشغلت بعرض المسرحية في العيد وبعدها سافرت للعرض في السعودية وبعد ذلك استأنف العرض في عيد الأضحى وكان آخر العروض يوم الجمعة الماضى.

وأشارت هبة لموقع "الفن" أنها ستحضر حفل زوجها الفنان محمد محسن في مهرجان القلعة للموسيقى بعد غد الثلاثاء وبعدها يسافرا سوياً لقضاء اجازة الصيف لمدة أسبوع واحد خاصة وأن استئناف عرض المسرحية سيكون يوم 29 آب أغسطس الجارى لمدة يومين.

ويشارك في عرض المسرحية يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، نضال الشافعي، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمي، محمد فهيم، أيمن الشيوي، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.