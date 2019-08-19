خاص الفن- أنجيلا بشارة لم تتلق اي عرض لتقديم برنامج اجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الاحاديث والاخبار التي تنتشر عن تلقي الانسة انجيلا بشارة طليقة الفنان ​وائل كفوري​ عرضا لتقديم برنامج اجتماعي غير صحيحة، ولم تتلق اي اتصال من اية محطة تلفزيونية حول هذا الموضوع.

اضافة الى ذلك، ان هدف انجيلا بعيد كل البعد عن الشهرة والاضواء، على عكس ما يريد البعض ان يظهر عبر اخبارهم.

يذكر ان إسم ​أنجيلا بشارة​ قد عاد للتداول بعد طلاقها من الفنان وائل كفوري وأصبحت الوسائل الإعلامية تتناول إسمها في العديد من الأخبار البعيدة عن الحقيقة والعارية من الصحة.

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