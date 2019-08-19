ميرنا وليد - بيروت - قبل سنوات برز على الساحة الفنية خلاف قضائي بين الممثلة المصرية زينة والممثل المصري أحمد عز، إذ اتهمت زينة عز بأنه والد طفليها "زين الدين وعز الدين"، وبعد صراع في المحاكم أُثبت نسب الطفلين لـ عز وبالتالي أُلزِم بكل الأمور القانونية تجاههما.

هذا الصراع الذي انتهى بالأطر القضائية وفازت به ​الممثلة زينة​ لم ينه الخلاف، فقد تفاجأنا قبل أيام بإشكال كبير وقع بين شقيقة الممثلة زينة والممثل أحمد عز عندما تهجمت عليه وقامت بضربه في أحد المنتجعات السياحية في مصر، كما قام شقيق زينة بشتم عز بحسب ما قاله محاميه.

لا شك بأن الأمر مستغرب من قبل زينة وشقيقيها، خاصة أنها منتصرة قضائياً فلماذا هذه التصرفات التي سيكون لها تبعات سلبية عليها وعلى طفليها؟

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة المنتصرة قضائياً تخطئ مع شقيقيها بالإعتداء على أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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