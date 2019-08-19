نجوم الفن يهنئون منتخب اليد المصري المتوج بمونديال الناشئين

حقق منتخب مصر لكرة اليد بطولة كأس العالم للناشئين بعد الفوز على المنتخب الألمانى بنتيجة 32 ـ 28، وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب البرتغال.

وألقى هذا الفوز بظلاله على الوسط الفني وتفاعل عدد كبير من النجوم مع الحدث الرياضي الكبير، وحرص النجوم على تقديم رسائل التهاني عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمنتخب مصر، وأشاد الفنانون بالأداء البطولي لكل اللاعبين.





وجاء الهضبة عمرو دياب في مقدمة النجوم السعداء بالحدث ونشر على موقع "تويتر" صورة من المبارة وكتب عليها: "ألف مبروك رجالة منتخبنا.. شرفتونا يا أبطال".





وكتب الفنان أشرف عبدالباقي عبر موقع "أنستقرام": "مبروك لرجالة مصر الفوز ببطولة العالم للناشئين"، فيما علّق المطرب رامي صبري على الحدث: "مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة العالم لكرة اليد للناشئين".





أما النجم عمرو عبدالجليل فكتب على "أنستقرام": "أبطال العالم منتخب مصر للشباب يفوز بكأس العالم لكرة اليد، يستحقوا كل الاحترام".

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كما تفاعل المطرب الشعبي سعد الصغير مع الحدث الرياضي وكتب على الموقع ذاته: "مليون مبروك لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد.. بتحقيق النصر والحصول على كأس العالم، أداء الفريق كان رائعاً، مصر فخورة بنجاحكم، مصر تستحق النصر".





وعلّق نجم الكوميديا الصاعد مصطفى خاطر، قائلًا: "ألف مبروك الإنجاز الكبير، كل الشكر لاتحاد كرة اليد الذي حصل على برونزية كأس العالم للشباب وكأس العالم للناشئين".





وكتب نقيب المهن التمثيلية بمصر الفنان أشرف زكي: "عظيمة يا مصر، أبطال العالم في كرة اليد"، فيما علقت النجمة رانيا يوسف: "رفعوا راسنا.. مبروك منتخب مصر".





وقال الفنان هشام ماجد: "منتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد أبطال العالم، فاهمين يعني إيه، يعني خدوا كأس العالم، يعني إنجاز عمرنا ما شفناه قبل كدة، إيه الفخر والجمال دا، مبروك لمصر".







