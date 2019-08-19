اختطاف الفنانة شهد الكويتية يشعل "تويتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار كثير من المغردين على موقع "تويتر" الجدل بشأن أنباء اختطاف الفنانة المعتزلة شهد الكويتية، من قبل مجهولين، كما أطلق المغردون هاشتاج تحت عنوان #save_shahad.

النجمة الكويتية التي اعتزلت الساحة الفنية عام 2012، وتحديداً عندما انتهت من تصوير آخر أعمالها "مطلقات صغيرات"، إذ تفرّغت لحياتها الخاصة، وهاجرت برفقة عائلتها إلى تايلاند، ما جعلها تظهر معهم للرد على خبر اختطافها وتهديدها.

ونفت شهد الكويتية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل ما أُثير شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت عبر مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "هاي حبيبي، مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي.. حطي نقط.. ولمي شعرك على جنب، واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي".