شكرا لقرائتكم خبر عن "زدنى بفرط الحب".. كايرو ستيبس تفتتح مهرجان القلعة الموسيقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "زدنى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشى بلظى هواك تسعرا".. بهذا المقتطف من رائعة ابن الفارق امتزجت روحها القديمة بمزيج موسيقى عصرى لمقطوعة الفرقة الأشهر "أرابيسكان"، ألهبت كايرو ستيبس أجواء حفل افتتاح مهرجان القلعة الموسيقى.

وعلى مدار ساعة زمن، خطفت كايرو ستيبس قلوب مئات الحضور فى رحلة إلى ملكوت مقطوعاتها الموسيقية، التى تمزج بين روح الموسيقى الشرقية وسحر العود مع توليفة من موسيقى الجاز، قدمت خلالها ثمانية مقطوعات، منها "شمس" و"رقصة النيل" و"عمبر"، مع مفاجأة الحفل بمشاركة المطرب علي الهلباوي في مقطوعة "ارابيسكان" مع حلول الشيخ إيهاب يونس ضيفا في رائعة جنوسيان المصحوبة بسحر ابتهال "يا مالكا قدري"، لتسدل الستار على الحفل بمقطوعة موسيقية خليجية تحت مسمى "خليجي ستيبس".

وأطلقت الفرقة العالمية صافرة البداية لفعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان الموسيقي العريق، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة بأكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى، منهم هاني شاكر ومدحت صالح ومي فاروق التي اختتمت بدورها فعاليات اليوم الأول للمهرجان عقب حفل كايرو ستيبس.