هند صبري تروج لعرض فيلم "نورا تحلم" بمهرجان تورنتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اُختير الفيلم التونسي "نورا تحلم" للنجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي تقام فعالياته في الفترة بين 5 - 15 سبتمبر/أيلول.

"نورا تحلم" هو فيلم روائي طويل من إخراج التونسية هند بوجمعة وهو أول أعمالها على الإطلاق.

ونشرت هند صبري على موقع "أنستقرام" صورة لها من الفيلم، وعلّقت: "نورا تحلم.. أحدث أفلامي ويعرض عالميا للمرة الأولى بعد أيام قليلة بقسم اكتشاف في مهرجان تورنتو الدولي الذي أصبح ضمن أهم 5 مهرجانات دولية، والفيلم إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي مشترك".





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وتلعب هند صبري الشخصية الرئيسية في الفيلم، والقصة مستوحاة من أحداث حقيقية لفتاة تنتمي للطبقة الكادحة بتونس، ويحكي معاناتها بعد سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي.

ويشاركها بطولة العمل عدد من النجوم التونسيين منهم: لطفي العبدلي، حكيم بن مسعود، وإيمان الشريف.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري التونسية كان فيلم "زهرة حلب" الذي افتتح فعاليات أيام قرطاج السينمائية عام 2016 مع المخرج رضا الباهي.