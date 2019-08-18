"العين الإخبارية" تكشف تفاصيل فيلم "الشايب - ولاد رزق"

في إطار تشويق الجمهور، نشر الفنان المصري آسر ياسين البوستر الترويجى لفيلمه الجديد عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، بعنوان "الشايب - ولاد رزق".

وأثار هذا البوستر حالة من الجدل في الوسط الفني، خاصة أن الفيلم يحمل اسم مخرج آخر غير طارق العريان صاحب فكرة "ولاد رزق" والبطل هو آسر ياسين وليس أحمد عز.





وللوقوف على حقيقة الأمر تواصلت "العين الإخبارية" مع المؤلف صلاح الجهيني، الذي قال: "فيلم (الشايب) يتحدث عن العالم الذي يعيش فيه ولاد رزق الذين قدمت حكاياتهم في جزأين، وأعتبر هذا الفيلم بمثابة تمهيد لأحداث الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق".



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وأضاف: "في نهاية فيلم (ولاد رزق 2) يظهر 3 أشخاص وهم: آسر ياسين وسيد رجب ومحمد لطفي، ولم يقدم الفيلم تفاصيل عن الشخصيات الثلاث لذا قمت بكتابة فيلم (الشايب) للكشف عن هذه الشخصيات وعلاقتها بعالم أولاد رزق الذي نشأ فيه أحمد عز والفيشاوي وداود وعمرو يوسف".





وحول ترشيحات النجوم، أوضح الجهيني: "انتهيت من كتابة الفيلم وتم التعاقد مع آسر ياسين وعمرو عبدالجليل وسيد رجب ومحمد عبدالرحمن، وسيبدأ التصوير منتصف شهر سبتمبر/أيلول، وهو من إخراج حسين المنباوي الذي قدم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة".

وعلّق على ابتعاد طارق العريان عن إخراج الفيلم قائلاً: "لا توجد مشكلة لأن الفيلم يعد منفصلاً عن (ولاد رزق)، واختيار حسين المنباوي فيه توفيق كبير لأنه مخرج مجتهد وصاحب رؤية، لكن طارق العريان سيعود لتقديم الجزء الـ3 من السلسلة".

وعن ميزانية الفيلم أوضح: "أتوقع أن تكون الأضخم إنتاجاً في مصر لأنه يضم عدداً كبيراً من النجوم ويحتوي على مشاهد كثيرة من الأكشن والمطاردات".