سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 18 أغسطس 2019

لم يشهد سعر الدولار في مصر تغيرا أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأحد في البنوك وشركات الصرافة المصرية، ليسجل متوسط سعر الشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

ووسط هدوء التعاملات، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، دون تغير، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وقناة السويس ومصر إيران وعودة.

وعرض البنك التجاري الدولي مصر، أكبر بنك خاص مصري، أعلى سعر للدولار عند 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان أقل سعر عند 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

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وتفاوت سعر الدولار في باقي البنوك؛ إذ بلغ في بنوك كريدي أجريكول والبركة والشركة المصرفية العربية الدولية 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك بلوم 16.5 جنيه للشراء و16.6 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد استقر سعر شراء اليورو عند 18.28 جنيه والبيع 18.46 جنيه، كما استقر سعر الإسترليني وبلغ للشراء 19.95 جنيه والبيع 20.32 جنيه.

وبالنسبة للعملات العربية فقد استقر سعر الريال السعودي عند 4.38 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع، كما استقر الدرهم الإماراتي عند 4.48 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، فيما زاد سعر الدينار الكويتي للشراء ليبلغ 54.26 جنيه مقابل 54.63 جنيه للبيع.