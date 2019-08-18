محمد رمضان يتعهد بحماية البنات في حفل الساحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك الفنان المصري محمد رمضان الذكاء الذي يؤهله للعبور إلى وجدان الجمهور، لذا يتواصل معه ويحرص على التنوع في اختياراته الفنية.

وفي الفترة الأخيرة، سعى رمضان إلى تقديم حفلات غنائية إلى جانب المشاركة في أغان مع نجوم عرب لهم قدر كبير من التوهج والحضور، ومنها أغنية "إنساي" التي جمعته بالفنان المغربي سعد لمجرد.

ومن المقرر أن يقدم حفلاً غنائياً ضخماً بالساحل الشمالي، في 23 أغسطس/آب، وترويجاً للحفل نشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستقرام" صورة من إحدى حفلاته.





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وعلّق على الصورة: "من أجل الحبايب تذاكر الحفل تبدأ بـ200 جنيه وتقدر تشتريها من ماكينات فوري.. وحفاظاً على البنات قمنا باختيار أفضل شركة تأمين والمكان يستوعب 200 ألف شخص.. هندهش ونمتع الجمهور الكبير".

ويستعد محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، ويعد هذا العرض هو العمل المسرحي الثاني في مسيرته بعد مسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها من 3 سنوات، وشارك في بطولتها روجينا وسامي مغاوري.



