القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأهلي المصري رحيل مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عن تدريب القلعة الحمراء، بعد 8 أشهر قضاها داخل جدران النادي.
وجاء قرار إقالة لاسارتي بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لكأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وأصبح بيراميدز بطل مفارقة غريبة للمدرب الأوروجواياني، حيث كان عاملا مشتركا في بداية ونهاية مشواره مع الأهلي.
"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، المفارقة الغريبة للمدرب الأوروجواياني والتي كان بطلها بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف.. بيراميدز يكتب بداية ونهاية لاسارتي مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.