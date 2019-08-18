فيديوجراف.. بيراميدز يكتب بداية ونهاية لاسارتي مع الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الأهلي المصري رحيل مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، عن تدريب القلعة الحمراء، بعد 8 أشهر قضاها داخل جدران النادي.

وجاء قرار إقالة لاسارتي بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لكأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح بيراميدز بطل مفارقة غريبة للمدرب الأوروجواياني، حيث كان عاملا مشتركا في بداية ونهاية مشواره مع الأهلي.

"العين الرياضية" تقدم خلال الفيديوجراف التالي، المفارقة الغريبة للمدرب الأوروجواياني والتي كان بطلها بيراميدز.