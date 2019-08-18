الفنانة أحلام تعيش "مغامرات هايدي" في أبها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت المطربة الإماراتية أحلام، فيديو لها خلال نزهتها في مدينة أبها السعودية، حيث خرجت للتمتع بطبيعتها الخلابة.

وظهرت أحلام، خلال الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وأرفقته بتعليق "من أبها الجميلة"، وهي تسير وسط الأغنام، على أنغام تيتر الفيلم الكارتوني "مغامرات هايدي".

وتقول كلمات الأغنية: "بين الزهور والتلال.. تحت النجوم والهلال.. عبر الطبيعة والجمال.. حكاية تشابه الخيال.. حكاية بنت اسمها هايدي".

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وكارتون "مغامرات هايدي" تدور أحداثه حول الفتاة التي كانت تعيش مع عمتها ثم انتقلت إلى العيش مع جدها في جبال الألب، وكان رجلاً عجوزاً يسكن في كوخ بعيد عن القرية، وبدوره رفض إرسالها للمدرسة، وبدلاً من ذلك أرسلها مع بيتر الراعي الصغير لتعمل بالرعي.

وتألقت أحلام في حفل أحيته في مدينة أبها السعودية، حيث أطربت الجمهور بأجمل أغانيها على مسرح الراحل طلال مداح.



