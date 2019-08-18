الفيشاوي يتجاهل نفقة ابنته.. بلغت 234 ألف جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل هند الحناوي طليقة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، إن الفنان المصري تجاهل وامتنع عن دفع نفقة طفلته لينا، والتي تُقدَّر بـ10000 جنيه، منذ 3 أعوام، حتى وصلت قيمتها إلى 234600 ألف جنيه.

وتدخّل المحامي هاتفياً في برنامج "أنا حوا" للإعلامية أميرة بدر على قناة "المحور"، إذ أكد أن الفنان أحمد الفيشاوي اتفق مع هند الحناوي على إيداع ابنتهما إحدى المدارس في لندن، ثم رفض دفع تكاليف الدراسة والمسكن الخاص بطفلته.

وأضاف: "بعدما اختار الفنان أحمد الفيشاوي المدرسة التي ستلتحق بها ابنته، امتنع عن دفع تكلفة الدراسة، إلى جانب تنازله عن الولاية التعليمية وحضانة ابنته".

واستطرد شعبان قائلاً: "لم يرسل الفيشاوي إلى ابنته جنيهاً واحداً منذ سفرها إلى لندن أي أكثر من عامين، وصدر لنا حكم بمليون جنيه بخلاف حكم النفقة".

يُذكَر أن محكمة أسرة الخليفة قد قضت بحبس الفنان أحمد الفيشاوي مدة شهر، إثر امتناعه عن سداد نفقة ابنته لينا من طليقته هند الحناوي، في الدعوى المقيّدة برقم 86 سنة 2019.