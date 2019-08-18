صور.. نسمة عبد العزيز تتألق بالمهرجان الصيفى بأوبرا الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا فنيا ضمن فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية بأوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش، وسط حضور كبير من الجمهور، وقدمت مختارات فنية من أشهر الموسيقى الشرقية والعالمية. جدير بالذكر أن الفنانة نسمة عبد العزيز بدأت دراستها بالكونسرفتوار فى سن مبكرة، وقد تخصصت فى آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، ونالت إعجاب واستحسان الجمهور، الذى لقبها بأميرة الإيقاع، لتميزها وتفردها فى الأداء والعزف على آلة الماريمبا.

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