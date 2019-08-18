شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18سنة.. ليلى علوى تستعيد فى ألبوم صور ذكريات مسلسل حديث الصباح والمساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوى جمهورها، بألبوم صور نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تستعيد ذكريات مضت منذ 18 عامًا مرت على عرض مسلسل "حديث الصباح والمساء".

وعلقت ليلى على الصور قائلة: "أوقات الفنان بيعمل عمل بيكون مقتنع بيه وحابة وكل حاجة.. لكن طعم الإحساس والحب والتقدير ده بيختلف تمامًا بعد العرض على الجمهور وبيختلف أكتر بعد سنين كتير بيحس فيها الفنان بالفخر والسعادة إنه كان جزء من عمل كبير وقيّم زي ده عن رواية لواحد من أهم كتاب العرب العظيم نجيب محفوظ وسيناريو متقن واستثنائي لأستاذ محسن زايد".

وتابعت ليلي قائلة: "ده هو بالضبط اللي بيحصل لي وباحس بيه مع كل إعادة وإعجاب وإشادة بمسلسل "حديث الصباح والمساء" وشخصية "هدى هانم العطار" اللي أصبحت واحدة من أقرب شخصياتي وأعمالي لقلبي".

جدير بالذكر أن مسلسل "حديث الصباح والمساء" تم عرضة عام 2001، وشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، منهم ليلى علوي وعبلة كامل وأحمد خليل ودلال عبد العزيز وخالد النبوي وتوفيق عبدالحميد ونيللي كريم ومجدي كامل ومها أحمد وسامي العدل وأشرف زكي وإبراهيم يسري ومحمود الجندي، ومن النجوم الشباب منة شلبي وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع .