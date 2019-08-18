فن ومشاهير

هاني شاكر يحيي حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة 23 أغسطس الجاري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 23 أغسطس الجاري.

 

حيث روج شاكر عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ونشر بوستر دعائيًا للحفل وعلق عليه قائلا: "يحيي الفنان هاني شاكر حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ويُقام الحفل بمحكى القلعة 3، يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس، تباع التذاكر قبل الدخول مباشرة في نفس يوم الحفل".

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ومن المنتظر أن يقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة والمميزة منها: "لسه بتسألى، نسيانك صعب، ياريتنى، يا ريتك معايا، بعد حبك، وعد منى، بحبك أنا، غلطة، أغلى بشر، الله حسيبى عليك، أمرك، لو بتحب، على الضحكاية، جانا الهوى، سواح، احتياطى، أنا قلبى ليك، كل ليلة، لو روحت بعيد، كده برضه يا قمر".

 

 

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