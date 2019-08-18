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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إطلاق "التيزر" الرسمى للموسم السادس والأخير من Silicon Valley والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت القائمون علي مسلسل " Silicon Valley " في موسمه السادس و الاخير " التيزر" الرسمي للعمل الذي ينتظره الملايين حول العالم ، ووصلت مدة " التيزر" الي دقيقة و 42 ثانية جمعت من اللقطات التي حمت المشاهدين علي متابعة العمل .
مسلسل Silicon Valley فكرة مايك جادج وجون أتلشولر و ديف كرينسكي، و شارك في بطولة الجزء السادس كل من نانديني بابات و جوش برينر و سوزان كراير و ديفيد ال كينج و أندريا لاريو و مارتين ستار و مات روس و كريس ويليامز و غيرهم .
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