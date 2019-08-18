شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنشر فيديو لأيام الشقاوة.. والجمهور: ما أتغيرتيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها بفيديو لها منذ الطفولة وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لاقي الفيديو تعليقات إيجابية كثيرة من قبل الجمهور وأصدقائها من الوسط الفني، حيث شاركها التعليقات الفنان أحمد الفيشاوي وعلق قائلاً: "جميلة الجميلات.. ياسمين عبد العزيز"، وعلق الجمهور على عدم تغيير ملامحها منذ الطفولة حتي الآن.

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يذكر أن أحدث ظهور لياسمين عبد العزيز كان فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى، بعد غياب 17 عاماً عن البرامج، والذى أوضحت من خلاله التغيرات الحياتية التى خاضتها مؤخراً ومن أهمهم انفصالها عن زوجها بعد مرور سنين بالإضافة للحديث عن مراحل نجاحاتها الفنية بالتدريج منذ بدايتها فى الإعلانات إلى آخر أعمالها المسلسل الرمضانى "لآخر نفس".