شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة براس ساوند تمهد أجواء افتتاح مهرجان القلعة بتوليفة نفخ إيقاعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تسخينة جو على طريقة النفخ والإيقاعات".. وصف للحالة الموسيقية التي قدمتها فرقة براس ساوند، في تمهيد أجواء حفل افتتاح مهرجان القلعة الموسيقي الدولي، بمسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

توليفة موسيقية مزجت بين آلات النفخ النحاسية كالترومبيت والترومبون والساكسفون مع لمسة إيقاعية قدمتها الفرقة في افتتاحها الحفل عبر مزيج سماعي أعادت خلاله إحياء أشهر الميدليهات الكلاسيكية القديمة بطريقة الموسيقى فقط دون الاتكال على الغناء، لتسخن الحضور لاستقبال فعاليات حفل الافتتاح الرسمي الذي تحييه الفرقة العالمية كايرو ستيبس.

وتنطلق فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المهرجان الموسيقي العريق، الذي يعود هذا العام بوجبة غنائية دسمة بأكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، تضم نخبة من نجوم الطرب والموسيقى، منهم وهاني شاكر ومدحت صالح ومي فاروق.