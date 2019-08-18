شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين: ناشئو منتخب مصر لكرة اليد أعادوا الفخر للرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، بالإنجاز التاريخى الذى حققه منتخب مصر للناشئين لكرة اليد باقتناصه لبطولة العالم بعد فوزه على المنتخب الألمانى.
وقال زكى فى تصريحه لـ"الخليج 365": "منتخب الناشئين لكرة اليد، أعاد الفرحة للمصريين، وأعاد الفخر للرياضة المصرية، وساهم فى رفع الروح المعنوية لباقى المنتخبات المصرية المختلفة بباقى المجالات، كى يدركوا أن المصريين قادرين على تحقيق المستحيل، وما عليهم سوى الاجتهاد.
كان منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد قد فاز ببطولة العالم عقب هزيمته للمنتخب الألمانى، ليحصل المنتخب على البطولة للمرة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الممثلين: ناشئو منتخب مصر لكرة اليد أعادوا الفخر للرياضة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.