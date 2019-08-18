هكذا هنأ عمرو دياب منتخب اليد بالتتويج بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: هنأ النجم عمرو دياب المنتخب الوطني لناشئ كرة اليد مواليد 2000، بحصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في النهائي المقام في مقدونيا. كتب الهضبة على صفحته بـ"تويتر": "ألف مبروك رجالة منتخبنا شرفتونا يا أبطال..كأس العالم كرة اليد". واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد. وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28". ​

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