طارق لطفي يهنئ منتخب اليد للناشئين بتتويجه بطلاً للعالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: هنأ الفنان طارق لطفي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، منتخب مصر لكرة اليد، بعد فوزه ببطولة العالم للناشئين. علق: "ألف مبروك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الفوز ببطولة العالم للناشئين، شكراً لكل الرجالة اللي شرفتنا ورفعت اسم مصر عالي في السماء". حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.​



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