محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة كارلا حداد، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" صورًا جمعتها بوالدتها وعائلتها، علقت عليها: "ماما، أنا بحبك".
ونعت كارلا حداد والدتها التي فارقت الحياة فجر يوم الجمعة الماضي بعد معاناة مع مرض السرطان، كاشفةً مدى تأثّرها برحيل "من كانت لها السند"، معلّقة على صورة نشرتها عبر خاصية "ستوري" في "انستجرام"، تضمّنت رقم الغرفة التي مكثت فيها الراحلة، بالقول: "لن أنسى هذا الرقم أبدًا"، مضيفةً: "رحمك الله يا أمي".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتها بالسرطان.. هذه رسالة كارلا حداد لوالدتها الراحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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