هند صبرى تعلن عرض فيلمها"نورا تحلم" بمهرجان تورنتو العالمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

كشفت النجمة التونسية هند صبرى، عن طرح أحدث أفلامها السينمائية "نورا تحلم" للمرة الأولى بمهرجان تورنتو.

ونشرت هند، صورة لها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة : "(نورا تحلم) أحدث أفلامي، يعرض عالمياً للمرة الأولى بعد أيام قليلة بقسم إكتشاف بمهرجان تورنتو الذي أصبح ضمن أهم خمسة مهرجانات سينمائية في العالم".

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وأضافت "الفيلم من إخراج هند بوجمعة في أول أعمالها.. ويشاركني بطولته لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.. ومن إنتاج تونسي، فرنسي، وبلجيكي مشترك شركة بروباغندا".

وتلعب هند صبري بالفيلم، شخصية "نورا" بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، حيث تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها، وكيف تتغير مع خروج زوجها من السجن.

يذكر أن، هند صبري شاركت خلال موسم عيد الأضحى ببطولة 3 أفلام يجري عرضها حاليًا في صالات السينما هي: "الفيل الأزرق 2" و"الكنز 2" بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق وإخراج شريف عرفة، و"الممر" بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وأحمد فلوكس وإنعام سالوسة ومحمد فراج ومحمد جمعة وإخراج شريف عرفة.

