محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتهي منذ قليل العرض المسرحي "مترو"، على مسرح أوبرا ملك برمسيس في ثاني أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثانية عشر، برئاسة النجم الكبير أحمد عبدالعزيز.
وحرص عدد كبير من الجمهور على الحضور مبكرا، لحجز مقاعدهم من أجل مشاهدة العرض الذي يتناول الأفكار السلبية التي تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجي.
ويحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم وطاقاتهم والنظر بإيجابية لمستقلبهم، والعرض من تأليف محمد فضل، وإخراج عادل رأفت، وبطولة أحمد عثمان، وشريهان قطب، وخالد شرشابي، وأحمد عمار.
يشار إلي أن هناك ٩ عروض مسرحية تعرض في اليوم الأول لفاعليات المهرجان وهم "تسجيل دخول والدخان، وأليس في بلاد العجائب، وصوت الموسيقى، وأوبرا بنت عربي، وزهرة اللوتس، وحذاء مثقوب، والملحمة".
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء عرض "مترو" أولى عروض المهرجان القومي للمسرح المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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