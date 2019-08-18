أحمد مراد: أتمنى 100 مليون جنيه لـ"الفيل الأزرق 2" وتهمنا ردود الفعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي

في 26 يوم فقط من طرحه بدور العرض السينمائية، تخطى فيلم "الفيل الأزرق 2" حاجز الـ80 مليون جنيه، ساعيًا إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية.

الكاتب أحمد مراد علق على وصول فيلمه إلى هذا الرقم من الإيرادات، في تصريحات خاصة لمصراوي، قال فيها: "أتمنى أن يتخطى الفيلم حاجز الـ100 مليون جنيه، ولكن المشكلة لا تكمن في الإيرادات، بقدر ما يهمني الحالة العامة وردود الفعل حول الفيلم".

أوضح أيضًا أن تحقيق الفيلم هذا الرقم يضع على كاهله وصناع العمل مسؤولية كبيرة، وهو الأمر الذي جعل تنفيذ جزء ثالث أصعب من ذي قبل، خاصةً بعد حالة الترقب والتوقع، ما يُعني أن الجمهور ينتظر جزء أقوى من سابقيه وعلى مستوى عالٍ من الإبداع والمجهود والمزيد من التفكير، موضحًا: "أنا ومروان حامد في حالة دراسة حاليًا عشان نعمل حاجة بشكل كويس".

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وأضاف: "تحقيق الفيلم هذا الرقم شيئ يسعدني جدًا، وحقيقي أنا مبسوط إن السينما المصرية استطاعت أن تجمع هذه المبالغ"، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع المنتجين على الإقدام على صناعة أفلام أقوى من سابقيها.

واختتم حديثه قائلاً: "عدد دور السينما في تزايد وأسعار التذاكر أيضًا، وهذا يدفعنا أن نطالب المنتجين بالإنفاق على العمل للخروج بأفضل مستوى خاصة وأن الجمهور واعٍ جدًا وعيونه دائمًا تُقارن الأفلام العربي بالأجنبي"، مضيفًا: "اللي حصل ده بيخلينا نقول للمنتج جازف وادفع زي الخواجة مبالغ كويسة عشان نقدر نعمل جرافيك بمستوى عالٍ".

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز".