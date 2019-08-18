"شكرًا يا عظماء"..هكذا هنأ نجوم الفن المنتخب الوطنى بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

تفاعل نجوم الفن مع فوز المنتخب الوطني للناشئين ببطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك عقب الفوز على نظيره الألمانى في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

محمود البزاوى

هنأ الفنان محمود البزاوى، لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين بحصولهم على كأس العالم عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "مبروووك يا رجالة.. مصر بايديكم تحقق الحلم وتتحط على قمة العالم في كرة اليد..شكرًا كابتن مجدي أبو المجد المدير الفني العالمي والكونكورد الطائر حسين زكي والأسطورة الخفاش حماده الروبي.. وللشباب العظيم بقيادة الحارس حميد وفوكس وحسن اللول ومازن الجناح الطائر..شكرًا يا عظماء..بنحبكم".



أحمد صلاح حسنى

هنأ الفنان أحمد صلاح حسنى المنتخب الوطنى لكرة اليد ببطولة كأس العالم قائلاً: "الله أكبر.. الله أكبر.. أبطال العالم".



محمد هنيدي

هنأ الفنان محمد هنيدي لاعبى المنتخب الوطنى عبر حسابه على"تويتر" قائلاً:" مبروك لمنتخب مصر كأس العالم .. أبطال العالم".



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نبيل لحلفاوى

كتب الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "ألف مبروك يا شباب مصر..يا أبطال العالم.. مبروك الجهاز الفني واتحاد كرة اليد. ألف شكر..مبروك يا مصر".



محمد عبد الرحمن

كتب الفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "يااااااااه.. أخيراً الحمد لله.. نقدر وإحنا بنتكلم نقول إحنا أخدنا كأس العالم لليد".



يوسف الشريف

هنأ النجم يوسف الشريف، المنتخب الوطنى لكرة اليد بحصوله على بطولة كأس العالم، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "مليوووووون مبروك..إنجاز تاريخي..أبطال العالم".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.

منتخب مصر كان قد تأهل للمبارة النهائية بعد الفوز على البرتغال، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور عقب فوزه على نظيره الدنماركي.