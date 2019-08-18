هكذا هنأ يوسف الشريف وزوجته ابنتهما بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

حرص النجم يوسف الشريف، على تهنئة ابنته جنى، بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه على"تويتر".

وعلق الشريف، قائلاً: "كل سنة وإنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة.. ربنا يحميكي إنتِ ومامتك وإخواتك".

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كما هنأت إنجى علاء زوجة يوسف الشريف نجلتها عبر حسابها على "تويتر" قائلة :" كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي".

يذكر أن، يوسف الشريف يعود بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".