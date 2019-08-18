الفنانة “أمل حجازي” تشكر المملكة على تكريمها: “معودين على كرم أهل السعودية” – فيديو

كرّمت إحدى الجهات السعودية الفنانة اللبنانية أمل حجازي بمناسبة أدائها فريضة الحج، فحرصت الفنانة على مشاركة محبيها فرحتها بهذا التكريم وتقديم شكرها للمملكة على هذه اللفتة، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

أمل التي أدت فريضة الحج هذا العام نشرت مقطع فيديو، استعرضت فيه الدرع التكريمي مع هدية عبارة عن نسخة من القرآن الكريم داخل صندوق يحمل صورتها، وشكرت كل الشعب السعودي قائلة: “معودين على كرم أهل السعودية”، معربة عن سعادتها بهذه الهدية.