بعد ظهورها فجأة: كشف أسرار زواج جيهان نصر من الملياردير السعودي للعلن

حالة من الضجة، صاحبت الظهور المفاجئ للفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها الأربعة من زوجها رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، خلال حضورهم عرض مسرحية “الملك لير”.

ظهور جيهان نصر بعد اختفاء سنوات عن الساحة الفنية، أعاد للأذهان قصة زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي وقرارها المفاجئ باعتزال الفن رغم الشهرة الكبيرة التي حققتها في فترة التسعينيات.

فاجأت جيهان نصر الجمهور باعتزالها الفن عام 1997 بعد زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي، الذي تردد أنه هو من طلب منها اعتزال الفن والتفرغ للأسرة.

وعن قصة زواج جيهان نصر وسعود الشربتلي، قيل أنه ألتقى بها في بيروت خلال مشاركتها في مسرحية “المحظوظ” مع النجم سمير غانم، وسعى للتعرف عليها ونجح في ذلك بعد أن توسط له سمير غانم من أجل أن يجلس معها عدة دقائق ثم طلبها للزواج.

وتردد بقوة وقتها أن سعود الشربتلي اشترط على جيهان نصر أن تعتزل الفن، إلا أن بعض التقارير الصحفية أضافت أنه وضع شرطاً آخر لها وهو ارتداء الحجاب.

وبعد أن وافقت جيهان نصر على إتمام زواجها من السعودي سعود الشربتلي، قدم لها خاتماً يقدر بـ 200 ألف دولار مع دفع مهر قدره مليون دولار ومؤخر صداق يقدر بـ مليون ونصف دولار، وأهداها قصراً في لندن وآخر في كندا ودفع هدية لوالديها وأشقائها 100 ألف دولار.

يذكر أن سعود الشربتلي يعد واحد من أنجح رجال الأعمال في السعودية، كما أنه استطاع أن يحفر اسمه في الفن بموهبته في الشعر، التي أهلته للعمل مع ألمع نجوم الوطن العربي.