بالصور: ظهور نادر للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع أولادها

نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي صور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة المعتزلة جيهان نصر وأبنائها الأربعة وذلك أثناء العرض الخاص لمسرحية الملك لير التي يقوم ببطولتها الفنان القدير يحي الفخراني وهبة مجدي وزوجها محمد محسن. وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: “فجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير أني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها أنا بحبها قوي وانتي شرفتينا اسعدتينا بوجودك”.

وكانت الفنانة جيهان نصر قد اعتزلت العمل الفني بعد زواجها من رجل الأعمال سعود الشربتلى، في عام 1997.

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