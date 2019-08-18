من هو سعود الشربتلي زوج الفنانة جيهان نصر؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر، برفقة عائلتها والمطربة هبة مجدي، وظهرت نصر مرتدة الحجاب وعلق الكثيرين على حفاظها على جمالها.

وفى عام 1997 تزوجت جيهان نصر من رجل الأعمال السعودى سعود الشربتلي و اعتزلت الفن غي نفس العام، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.

عائلة الشربتلي

يعد "سعود" أحد أفراد عائلة الشربتلي المعروفة في المملكة، ويتلخص عمل العائلة في مجال التجارة والأعمال، وكانت أول عائلة تحصل على لقب وزير دولة فخري في السعودية، ومَنحت لعميد العائلة حسن عباس شربتلي

عام 1934.

منذ منذ ثلاثينات القرن الماضي، العائلة تعمل في عهد ما قبل النفط، حتى أصبحوا يمتلكون عدد من المؤسسات الرائدة مثل بنك الرياض وشركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، وعدد من المشاريع الضخمة في مجال العقارات والسيارات والقطاع التجاري عمومًا، بجانب دورهم في نشر الثقافة والأعمال الخيرية، وفقا لمقال نشر بصحيفة "عكاظ" في سبتمبر 2016، للدكتور عبد الله المدني أستاذ العلاقات الدولية من مملكة البحرين.

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من هو زوج جيهان نصر؟

أما زوج جيهان نصر فو سعود الشربتلي شاعر سعودي ولد في جدة، وتحدث عن نفسه في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية عام 2014 قائلا إن أولى محاولته في كتابة الشعر كانت في الابتدائية، وكانت أول قصيدة بعنوان "يا هاجرة" ولكنها لم تكن متزنة، وشجعه أساتذته في اللغة العربية، ونصحوه بقراءة بحور الشعر للخليل بن أحمد، والأصفهاني، ونزار قباني.

وفي السينما قدمت عدد من الأفلام منها الكيت كات، والحب فى طابا، والبحث عن توت عنخ آمون، و لعبة الإنتقام و زوجة رجل مهم.

كما قدمت أعمال في المسرح أيضا منها "أنا والنظام وهواك" ، و"المحظوظ وأنا"، بالإضافة تقديمها فوازير "الحلو مايكملش".