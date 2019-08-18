بالفيديو.. عمرو دياب يكشف كواليس حفل العالمين

كشف النجم عمرو دياب كواليس حفله الغنائي بمدينة العلمين، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن النجم عمرو دياب أحيا يوم الجمعة الماضي حفلًا كبيرًا، في الميوزك أرينا بمدينة العلمين الجديدة، وشهد الحفل احتشاد الآلاف لمتابعة أولى حفلاته في الساحل الشمالي

هذا العام، كما شهد الطريق الساحلي المؤدي إلى حفل الهضبة، زحامًا كبيرًا قبل ساعات من بدءه، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وغنى النجم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل الجمهور الذي طلب

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سماع مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير" والذي من المتوقع صدوره قريبًا، بالإضافة إلى تراث أغانيه القديمة منها: "نور العين، العالم الله، لو عشقاني، ميدلي يضم أغنيات راجعين، و شوقنا، و متخافيش".

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح أغنية بعنوان "يوم تلات"، والتي تعد ثالث أغاني ألبومه "أنا غير"، ومن المقرر طرحها قريباً.