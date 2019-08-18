بعد فوز المنتخب.. عمرو عبد الجليل يهنيء أبطال مصر لكرة اليد

وجه الفنان عمرو عبد الجليل رسالة بعد فوز المتخب المصري للناشئين لكرة اليد بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم. ونشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة للمنتخب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "أبطال العالم منتخب مصر للشباب يفوز بكأس العالم لكرة اليد يستحقوا كل الاحترام و الإشادة مبروك للرجالة". الفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "أبطال العالم منتخب مصر للشباب يفوز بكأس العالم لكرة اليد يستحقوا كل الاحترام و الإشادة مبروك للرجالة". يشار إلى أن الفنان عمرو عبد الجليل انضم لبطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي، ويشاركه في البطولة كل من آسر ياسين، سيد رجب، محمد لطفي، ومن المقرر أيضًا أن يضم الأبطال الأساسيين من الجزء الثاني. Advertisements

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