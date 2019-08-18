شاهد.. رسالة أشرف زكي بعد فوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لليد

وجه نقيب المهن التمثيلية رسالة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد فوز المتخب المصري في كرة اليد، وتتويجه ببطولة كأس العالم للناشئين.

وعلق الفنان اشرف زكي قائلاً: "عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر

".

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ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أشرف زكي لعرض مسلسله "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي، وبطولة كل من خالد سليم،

درة، أحمد كرارة، أحمد خالد صالح، نبيل عيسى، حازم سمير، ديانا هشام، مها نصار، هاجر الشرنوبي، أكرم الشرقاوي، جمال عبدالناصر، نيكولا معوض، إسلام جمال، عمر الشناوي، إنعام الجريتلي.