بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح ألبوم "ضحكت عليا"

طرح الفنان مصطفى قمر ألبوم "ضحكت عليا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ويضم الألبوم على 13 أغنية هم:
نفس الاحساسمن كلمات حمادة السيد، و ألحان مديح محسن، و توزيع طارق حسيب.
"ناوي": كلمات محمد عاطف، و ألحان محمديحيى، و توزيع يحيى يوسف.
"حبيبك اللي تحبه": كلمات حسن عطية، و ألحان و توزيع توما.
"معجب": كلمات أسامة مصطفى، و ألحان محمد يحيى، و توزيع توما.
"عارف": كلمات عصام حسني، و ألحان شريف بدر، و توزيع أحمد إبراهيم.
"باب موارب": كلمات أسامة مصطفى، و ألحان سامح كريم، و توزيع زووم.
"س من الناس": كلمات تامر حسين، و ألحان رامي جمال، و توزيع توما.
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