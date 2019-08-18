بالفيديو.. مصطفى قمر يطرح ألبوم "ضحكت عليا"

طرح الفنان مصطفى قمر ألبوم "ضحكت عليا"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، ويضم الألبوم على 13 أغنية هم:

نفس الاحساسمن كلمات حمادة السيد، و ألحان مديح محسن، و توزيع طارق حسيب.

"ناوي": كلمات محمد عاطف، و ألحان محمد

يحيى، و توزيع يحيى يوسف.

"حبيبك اللي تحبه": كلمات حسن عطية، و ألحان و توزيع توما.

"قفلت السكه": كلمات ضحي جبر، و ألحان محمد النادي، و توزيع عادل حقي.

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"معجب": كلمات أسامة مصطفى، و ألحان محمد يحيى، و توزيع توما.

"عارف": كلمات عصام حسني، و ألحان شريف بدر، و توزيع أحمد إبراهيم.

"باب موارب": كلمات أسامة مصطفى، و ألحان سامح كريم، و توزيع زووم.

"س من الناس": كلمات تامر حسين، و ألحان رامي جمال، و توزيع توما.