احتفل الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر بعيد زواجه الثاني، الموافق اليوم 18 أغسطس من الشهر الجاري، بصورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق قائلًا:" كل سنة وإنتى معايا وماليهحياتنا يا أحلى حاجة في حياتى عقبال 100 سنة وربنا يخليكى ليا ولعفيفى الصغير الأستاذ آسر".
يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضانالماضي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. كريم عفيفي يوجه رسالة رومانسية لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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