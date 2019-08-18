في عيد ميلادها.. كريم عفيفي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

احتفل الفنان كريم عفيفى نجم مسرح مصر بعيد زواجه الثاني، الموافق اليوم 18 أغسطس من الشهر الجاري، بصورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق قائلًا:" كل سنة وإنتى معايا وماليه

".

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يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان

الماضي مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يجسّدها فى المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.