وجه باند شارموفرز رسالة لجمهورههم بعد تألقهم في حفل إسكندرية بعد غياب دام أكثر من 4 أشهر، وهذه المرة عبر جولة غنائية على مدار يومين متتاليين، بعد مشاركتهم فى فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، يومى الخميس والجمعة الماضيين، وجاء ذلك عبرصفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب أعضاء الفرقة:"الجماهير أشكال وألوان، بس مفيش زي الجمهور الإسكندراني إتنين! كل مرة بنشوفكم فيها بتثبتولنا إنكم الأجمد في الساحة، ليومين على التوالي".
واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام" والذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام".
الألبوم ضم أيضا أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى.
إضافة إلى ذلك أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح حفل إسكندرية .. شارموفرز يوجه رسالة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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