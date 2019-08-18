بعد نجاح حفل إسكندرية .. شارموفرز يوجه رسالة لجمهوره

وجه باند شارموفرز رسالة لجمهورههم بعد تألقهم في حفل إسكندرية بعد غياب دام أكثر من 4 أشهر، وهذه المرة عبر جولة غنائية على مدار يومين متتاليين، بعد مشاركتهم فى فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، يومى الخميس والجمعة الماضيين، وجاء ذلك عبر

صفحتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أعضاء الفرقة:"الجماهير أشكال وألوان، بس مفيش زي الجمهور الإسكندراني إتنين! كل مرة بنشوفكم فيها بتثبتولنا إنكم الأجمد في الساحة، ليومين على التوالي".

واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام" والذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام".

Advertisements

الألبوم ضم أيضا أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى.

إضافة إلى ذلك أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.