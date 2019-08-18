بالصور.. إطلالة كارول سماحة تبهر متابعيها في مهرجان إهمج

خطفت الفنانة كارول سماحة الأنظار بإطلالة حفلتها في مهرجان إهمج اللبناني، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
يشار إلى أن الفنانة كارول سماحة شاركت لأول مرة في مهرجان إهمج السياحي، وفاجأت من خلاله محبيها بحفل إستثنائي غنت فيهأجمل أغنياتها الجديدة والقديمة، كما انتقت أغنيات باللغات الإنجليزية والفرنسية، وأعادت تقديم أغنية "سالمة يا سلامة " للنجمة العالمية الراحلة داليدا بتوزيع جديد.
وإفتتحت الفنانة كارول السهرة بموال أهدته إلى بلدة إهمج، ثم أطلّتعلى المسرح بفستان فضي براق تميّز بكم طويل من المرايا بتوقيع المصمم جان لويس صبجي، ووعدت الجمهور بسهرة استثنائية أشعلت فيها الأجواء الحماسية وسط البرد في إهمج.
"غالي عليّ"، "حبي دلوقت"، "خليك بحالك"، "سهرانين"، "يا حبيبي"، “أضواء الشهرة"، "اسمعني " أغنيات حفظها الجمهور ورددها مع الفنانة كارول سماحة بحماس قوي وطالبها بالبعض منها.
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