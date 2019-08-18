مايا دياب تحطّم المليون الأوّل في أيام

متابعة بتجـــــــــرد: تحصد النجمة اللبنانية مايا دياب أصداء أغنيتها الجديدة “يابا يابا” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بعبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”. وتخطى الكليب المليون مشاهدة بعد أيام قليلة على إتاحة عرضه عبر قناة مايا دياب الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير. أغنية “يابا يابا” باللهجة الصعيدية المصرية، من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير أمّا الكليب الخاص بها فكانت مايا قد صوّرته في منطقة الهرمل في لبنان منذ فترة تحت إدارة المخرجة كريستال يونس. Advertisements لمشاهدة فيديو كليب “يابا يابا”:

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