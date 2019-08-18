البقاع يحتفي بابنه: وائل كفوري نجم كل لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفلًا جماهيريًا حاشدًا بمجمع كاسكادا فيلج في البقاع اللبناني مساء 17 آب/أغسطس الجاري.

الآلاف من محبّي وائل كفوري الذين حضروا من مختلف أنحاء محافظة البقاع والمناطق اللبنانية احتشدوا في مدرج الحفل واستقبلوه بصيحات الحبّ والتقدير وهتفوا بصوت واحد “وائل كفوري نجم كل لبنان”.

اختار وائل كفوري باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فأطرب الجمهور الذي تفاعل معه بشكل غير مسبوق حتى ساعات الفجر الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن وائل كفوري يواصل إحياء حفلات جدوله الصيفي المزدحم لهذا العام بالحفلات والمهرجانات في لبنان وعدد كبير من البلدان العربية والأجنبية.

نفيد بالذكر أن وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “استشبهت فيكي”، وهي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو.