نقيب الممثلين المصريين يكشف لـ"العين الإخبارية" حالة زكي فطين الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أنه يتابع حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب يومياً، وأن النقابة تقوم بدورها ومن المستحيل أن تتخلى عنه.

وقال أشرف زكي لـ"العين الإخبارية" إن حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب مستقرة، كما أنه يقيم في منزله ويذهب إلى المستشفى بين الحين والآخر لتلقي جلسات العلاج الكيميائي فقط.





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وعن رعاية الفنانة نادية لطفي له مادياً، أوضح نقيب الممثلين المصريين أنه ليس صحيحاً أنها ترعى زكي فطين مادياً لكنها دائمة السؤال عليه، وقد تصادف وجودهما معاً في مستشفى المعادي العسكري مما جعلها قريبة منه، لكن الظروف المادية للفنان جيدة والنقابة تقوم بدورها.

وزكي فطين عبدالوهاب هو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، وكان قد أعلن عن إصابته بسرطان الرئة في مايو/أيار.

وشارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية البارزة، مثل فيلم "بحب السيما" أمام ليلى علوي، وفيلم "واحد صحيح"، ومسلسل "أهل كايرو".