أصالة تغازل جمهورها السعودي وتعلن موعد حفلها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو؛ للإعلان عن حفلها في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت أصالة، في تعليقها على الفيديو، أنها ستعود للغناء في السعودية قريبًا، وكتبت: "أهلي وأحبتي في وطني الحبيب السعودية ألقاكم في ٢٨ أغسطس/آب الجاري في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".



وفي يوليو/تموز، أحيت النجمة السورية حفلًا غنائيًا في مدينة الباحة السعودية، بمشاركة الفنان عبادي الجوهر، على مسرح القرية التراثية، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

كما كانت قد ظهرت في عدد محدود من المشاهد في فيلم "ولاد رزق 2"، لزوجها المخرج طارق العريان، وقامت بأداء أغنية في الفيلم بمشاركة المطرب الشعبي مصطفى حجاج.