سيرين عبد النور تُسجِّل أغنيتين جديدتين

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""الخليج 365"" من بيروت: تعود الفنانة سيرين عبد النور إلى الغناء، لتقدِّم عملين جديدين سجلتهما مؤخراً. واحدة باللهجة اللبنانية واللون الكلاسيكي من ألحان صلاح الكردي والثانية باللهجةٍ المصرية من إنتاج الملحن جاد الشويري, وفيما تشير المعلومات إلى أن "عبد النور" تستعد لإطلاق أغنيتيها الجديدتين قريباً، لم تتأكد نيتها بتصويرهما على طريقة الفيدي كليب حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.