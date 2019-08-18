شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى مهنئًا منتخب ناشئي اليد للفوز بكأس العالم: مبروك يا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان نبيل الحلفاوى، منتخب الناشئين لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم.

وغرد الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر، قائلا: ألف مبروك يا شباب مصر.. يا أبطال العالم.. مبروك الجهاز الفني واتحاد كرة اليد. ألف شكر.. ‏مبروك يا مصر".

ونجح منتخب ناشئي اليد في الفوز علي المنتخب الألماني في المباراة النهائية 32/28 والتتويج ببطولة كأس العالم.

Advertisements

‫تأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على آيسلندا بنتيجة35/31 فى دور الـ8.

‬

‫شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.‬

‫وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.‬