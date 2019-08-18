الملكة اليزابيث تفرض قواعد جديدة على ميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــــرد: نقل موقع “ذا صن” أنه سيتم منع ميغان ماركل من ارتداء سراويل الجينز أثناء زيارتها في قلعة بارمورال، وفقًا لمصدر ملكي.

فقد أعلن القصر البريطاني أن دوق ودوقة ساسكس سيقومان بأول رحلة لهما إلى القلعة الاسكتلندية حيث المقرّ الصيفي للملكة، الاّ أن جدّة الأمير هاري ستفرض عليهما وجهات نظرها الراسخة حول الزي الصحيح.

ووفق المصدر، لا تحب الملكة اللباس على الطريقة الأميركية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي “تكرهها بشدة”.