متابعة بتجــــــــــــرد: نقل موقع “ذا صن” أنه سيتم منع ميغان ماركل من ارتداء سراويل الجينز أثناء زيارتها في قلعة بارمورال، وفقًا لمصدر ملكي.
فقد أعلن القصر البريطاني أن دوق ودوقة ساسكس سيقومان بأول رحلة لهما إلى القلعة الاسكتلندية حيث المقرّ الصيفي للملكة، الاّ أن جدّة الأمير هاري ستفرض عليهما وجهات نظرها الراسخة حول الزي الصحيح.
ووفق المصدر، لا تحب الملكة اللباس على الطريقة الأميركية بما في ذلك الجينز الممزق وأحذية الإسفين التي “تكرهها بشدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة اليزابيث تفرض قواعد جديدة على ميغان ماركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.