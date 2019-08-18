متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّض نجم فريق يوفنتوس كريستيانو رونالدو لانتقادات واسعة من قبل رواد الإنترنت بعدما شارك في بطولة إعلان ترويجي لمنصة آسيوية للتسوق عبر الإنترنت. فقد ظهر رونالدو في الإعلان وهو يسجّل هدفاً، قبل أن يؤدي رقصة غريبة. وكان قائد منتخب البرتغال يمسك بهاتفه في يده، وكان يتصفّح منصة البيع الإلكتروني المعروفة باسم “Shopee”. أما معلقون فانتقدوا كريستيانو رونالدو مستغربين لأنه ليس في حاجة إلى المال حتى يقبل بإعلان تجاري من هذا القبيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يظهر في إعلان غريب يعرّضه للسخرية على الإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.